元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ＭＣの羽鳥慎一と共に坂本花織選手の現役続行を期待した。

坂本花織選手が銀、中井亜美選手は銅メダルに輝いた。金メダルは米国のアリサ・リウ選手。千葉百音選手は４位だった。

長嶋は「初出場でうれしい銅メダルの中井さんと、とても悔しい坂本さん、悔しい銀メダル。なんかこう一瞬、明暗分けたのかなっていうようなところだと思うんですけど、ぜひ、もう銀メダルですから、胸を張って帰ってきてもらいたい」と話した。

また、「千葉選手もね、４位ですけども、すごいことだと思うんですよ。２位、３位、４位って、今までそんなことないわけですから。それを見れたっていう、とても幸せな時間でした」と日本勢の大活躍を称賛した。

坂本選手はこの五輪で現役引退を表明しているが、長嶋は「今後どうなるのかな。坂本さん、銅と銀でしょ。うん、あと金、金１個あるからね。どうなんだろう。個人的に１、２年少し休まれて、あと、次の４年後またやったらいいんじゃないですかね」と現役続行を切望。この声にはＭＣの羽鳥も「やめるのやめてほしいですけどね」と同意した。長嶋は「やめてほしいね。金いけるでしょう」と再び、現役続行への期待を示した。