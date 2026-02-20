きらびやかな夜の街で繰り返される、刺激的で危うい恋の駆け引き。人気俳優の妹がリアルな私生活と恋愛遍歴を語り、ぺえを驚かせた。

【映像】私生活を赤裸々告白した人気俳優の妹

2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストのたけうちほのかは、20代前半の「クラブにどハマりしていた」時期の恋愛を赤裸々に告白。20歳の時の初恋相手には、2年にわたる片想いの末、自分の友人らとも関係を持たれるという裏切りを経験した。しかしその1年後、クラブのカウンターで再会した彼から「やっと会えたね。結婚しよう」と囁かれ、再び沼に落ちてしまったという。しかし、結婚どころか正式な交際に発展することもなくこの恋は終了。

さらに、その後にクラブに招待してくれたことで交際に発展したDJの元彼との泥沼恋愛についても語り、ぺえは「ずっとクラブにいるのね、あなた」と鋭くツッコミを入れていた。