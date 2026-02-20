フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技で147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。SP3位のアリサ・リウ（米国）が150.20点、合計226.79点で逆転の金メダル。銅メダルは219.16点の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）だった。表彰式では他競技とは違う珍シーンが発生。ネット上の視聴者が沸いていた。

メダル贈呈後は表彰式恒例のセルフィー。今回の五輪では銅メダリストが撮影を担当するのが“お決まり”だったが、スマートフォンを持っていたのは銀メダルの坂本だった。中井からすぐに渡されると、慣れた手つきで数枚パシャリ。中継画面でもスマホ画面が映っており、3人の笑顔をきれいにおさめたようだった。

坂本はエキシビションなどの集合写真の撮影の際、幾度もその腕前を披露してきた。そのため、フィギュアファンもこの光景には納得のようだ。Xには「自撮り職人の坂本選手に任せる中井選手」「え、銅メダルが自撮りじゃなくて、かおちゃんが撮るの！？笑」「かおちゃんの自撮りは世界一！！」「自撮りといえばかおちゃんだよね」「自撮り担当はまさかの坂本選手！ 中井さんが坂本さんにお願いしたw」など、微笑ましい声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）