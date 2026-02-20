16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と真中満氏が、WBC日本代表の中日・郄橋宏斗について言及した。

館山氏が「WBCがあるので少しペースを上げて調整していると思うんですけど、何よりフォークボールですよね。変化球をちゃんと良いところに落とし所を決めている。他のピッチャーよりも調整を早めているところ。より実戦に近くなっているかなと思いますね」と評価。「まずはストライクゾーンにしっかり投げ込む。いろんな球種を試す時期だと思うんですけど、決め球とストレートの走りを作っている。早めの調整なので開幕、WBCに不安はありませんけど、シーズン持つかどうかの不安は流石に出ちゃいますよね。息切れしないか心配。そこまでギアが上がっていると言うのは、良いことですよね」と心配を口にした。

真中氏は「去年二桁勝てなかったので、負けが先行しましたから、やってやるぞという気持ちは強い。フォームはちょこちょこ変えるじゃない。あれって進化をかけてるの？」と館山氏に質問。館山氏は「進化を求めて新しい形を挑戦していると思うんですけど、それプラス体が大きくなっているので、年齢的にも筋肉がついてきて、そういったところを含めると、まだ自分のサイズ的なフォームは先にあるような気がするんですよね」と解説した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』