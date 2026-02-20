【サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶】 4月7日 発売予定 価格：オープン

サッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶を4月7日に全国で数量限定発売する。価格はオープン。

本商品は、1977年に生ビール時代の先駆け商品として発売して以来、多くのユーザーに愛され続けてきた「サッポロ生ビール黒ラベル」と、TVシリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」とのコラボレーション商品。350ml缶にはエヴァンゲリオン初号機、500ml缶には、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」監督の前田真宏氏が描き下ろした、エヴァンゲリオン第13号機のスペシャルデザインが採用されている。

2月21日から23日まで新横浜で開催する「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年イベント、「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の協賛エリアに、黒ラベルのブースが登場。当コラボデザイン缶や限定グッズの展示が実施される。ブースには、前田真宏氏描き下ろしの500ml缶デザインを堂々とあしらい、黒ラベルと「エヴァンゲリオン」の世界観を存分に体感できる空間となっている。

また、2月20日から「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」にて数量限定で販売する「黒ラベル×『エヴァンゲリオン』30th Anniv. Collaboration THE BAR GLASS」の先行予約が開始される。「THE SHOP」で人気の「THE BAR GLASS」に「エヴァンゲリオン」30周年エンブレムを印字した、ここでしか手に入らない特別なアイテムとなっている。2月28日までに注文すると、コラボデザイン缶の発売日となる4月7日に商品が到着する。そのほか、4月7日から「THE SHOP」にて複数のコラボグッズの発売が予定されている。

加えて、今後黒ラベルの会員サイトである「CLUB 黒ラベル」内で、「エヴァンゲリオン」とのさまざまなコラボレーションコンテンツが公開予定とのこと。

サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶 商品概要

商品名：サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶 ※中味は通常の黒ラベルと同じです。

パッケージ：350ml缶、500ml缶

4月7日 発売予定

価格：オープン

販売計画：37万ケース（大びん 633ml×20本換算）

【デザイン特長】

サッポロ生ビール黒ラベルだけの「エヴァンゲリオン」30周年記念限定デザイン。350ml缶には、「エヴァンゲリオン」シリーズを代表するエヴァンゲリオン初号機、500ml缶には、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」監督を務めた前田真宏氏が描き下ろした、第13号機のスペシャルデザインを採用。

(C)カラー