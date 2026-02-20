こう着ればいいのか！【40・50代】そのまま真似したい「大人のレイヤードコーデ」

まだまだ肌寒い日が続くけれど、気分はそろそろ春モード。そんな今こそ頼りたいのが、レイヤードの力です。今回は大人女性にちょうどいい、上品さを感じられるレイヤードコーデのお手本をご紹介。シンプル服で作れる、真似しやすいスタイリングに注目しました。

スキッパーニットで動きのある大人スタイルに

首元のスッキリ見えを狙えるスキッパーニットは、レイヤード初心者にもおすすめのアイテム。インナーにシャツやロンTを重ねるだけで、自然な奥行きが生まれます。ワイドパンツやナロースカートと合わせれば、ほどよく抜け感のある大人カジュアルが完成。シャツの襟を開いて、かっちりさせすぎないのがこなれ見えのコツです。

キルティングベストがモノトーンに奥行きをプラス

シンプルになりがちなモノトーンコーデに、表情を足してくれるのがキルティングベスト。ちょうどいいボリューム感で、冬から春へのシフト期にも役立ってくれそうです。腕まわりがもたつかないので、寒い日は上からアウターを重ねやすいのが◎ インナーはタイトめなタートルニットで引き締めると、ラフになりすぎず好バランスにまとまります。

