今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたとある猫ちゃんの様子。実は、この猫ちゃん、ある作戦で動物病院を回避しようとしたようです。その作戦とは…。投稿はXにて、50.6万回以上表示。2.5万件以上のいいねが寄せられていました。

病院に連れて行かれる事を察知して…

今回、Xに投稿したのは「りんくんとおとちゃん」さん。登場したのは、猫のりんちゃん（凛太郎ちゃん）です。

投稿によると、りんちゃんは病院に連れて行かれる気配を察知。なんとか、動物病院行きは回避したい、りんちゃんはとある作戦を実行。その作戦とは、置物作戦。

ケージの中で置物のふりをすることでなんとかやり過ごそうとしたそうです。しかし、残念ながら、りんちゃんの存在感は抜群。置物作戦もむなしく、バレてしまったそうです。

ちなみに、りんちゃんはその後、大暴れして抵抗した模様。結局この日は動物病院に連れて行けなかったそうです。りんちゃん、動物病院は大事なんですよ。

病院嫌いなりんちゃんを見てX民爆笑

置物作戦で動物病院を回避しようとしたりんちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「おててとあんよが可愛すぎるんじゃ」「置物しかありません」「こんな置き物欲しい」「これは狸ですね」「置物かと思った！」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの猫好きさんが置物化したりんちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

Xアカウント「りんくんとおとちゃん」では、猫のりんちゃんとおとちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの日常は見ているだけで心が和みます。

