朝になっても、なぜか猫だけが起きてこない……少し不安になった飼い主さんが布団をめくると、そこには思わぬ光景があったそうです。この投稿は、記事執筆時点で25万再生を突破。「これは、ご飯より睡眠かな」「赤ちゃんみたいな声かわいい」といった声が寄せられています。

【動画：朝になっても『起きてこない黒猫』→心配になり布団をめくってみたら…予想外の瞬間】

なかなか起きてこない黒猫

Instagramアカウント「かんべ」に投稿されたのは、イタズラ好きな黒猫さんの寝起き姿。この日は家族全員が起きてきたにもかかわらず、猫さんだけが布団から出てこなかったといいます。

姿が見えないことに違和感を覚えた飼い主さんは、「もしかして具合でも悪いのでは」と心配になったそうです。そっと布団をめくってみると……中から「うにゃ」と小さな声。そこには、目を細めて瞬きをする猫さんの姿があったといいます。

ただ眠いだけだった？

突然まぶしい光が差し込んだことが気に入らなかったのか、どこか不機嫌そうな表情だった猫さん。どうやら体調不良ではなく、ただぐっすり眠っていただけのようでした。状況を察した飼い主さんは、そっと布団を元通りに戻したのだとか。

「寝ぼけ顔の猫に軽く怒られました」とのこと。まるで「まだ寝てるんだけど？」とでも言いたげな様子に、思わず平謝りしたくなる雰囲気だったんだとか。その後も猫さんは、引き続きお眠りになったようです。

寝坊助のにぎにぎ事件とは

ふわふわのブランケットをかぶってうとうとしていた時の光景も投稿されていました。無防備に両手を投げ出し、おねむな様子の猫さん。飼い主さんがそっと指を差し出すと、無言でぎゅっと『にぎにぎ』してきたのだとか。

その愛らしい仕草に、ついついご満悦の飼い主さん。しかし次の瞬間、黒猫さんはその指をぱくん。寝ぼけて食べ物と勘違いしたのか、それとも、飼い主さんが愛しいあまりに食べてしまいたくなったのか……何にせよ、寝坊助な姿もかわいすぎる猫さんなのでした。

黒猫さんの寝起き姿はInstagramで25万回以上も再生され、2.3万いいねの高評価。投稿には「夢の中だったのかな？」「なぬ？っていってますね(笑)」「気持ちよく寝てたのに～という声がなんとも可愛い」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「かんべ」では、そんな黒猫さんのいたずら好きな一面から、今回のような無防備な寝ぼけ顔まで、さまざまな素顔が紹介されています。気まぐれで愛おしい日常は、これからも多くの人を癒やしてくれそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「かんべ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。