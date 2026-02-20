スピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日（日本時間２１日）、本命の１５００メートルに挑む。２大会連続銀メダルで、金メダルだけを目指す戦い。今大会は５００メートル、１０００メートル、団体追い抜きで３つの銅メダルを獲得するなど好調を維持している。今大会ラストレースを前に、元スケート選手で２０１８年平昌五輪２冠の姉・菜那さん（３３）がエールを送った。（取材・構成＝富張萌黄）

妹の本命レースを前に、菜那さんは感じていた。

「風が吹いている。美帆が（風に）乗れるかどうか」

２０２２年北京五輪で２大会連続の銀メダルに終わった１５００メートル。その後、金メダルだけを目指して、最も力を注いできた種目だ。解説者の目から見ても、チャンスだと力強く話した。

１つ目は日程だ。直近２大会は、初戦で３０００メートルを滑った２日後、２種目目として１５００メートルを滑った。今大会は１５００メートルが４レース目になる。「あの子が一番思いが乗っている１５００メートルが、五輪の最後に来る。今までなかったことなのに、このオリンピックでそれが起こる」。４年前は、ラストレースの１０００メートルで金メダル。本数を重ねて状態を上げる特徴を知っているからこそ、この日程はプラスに働く算段だ。

もう一つは最大のライバルが不在の追い風。今季Ｗ杯同種目４戦４勝のヨイ・ベーネ（オランダ）が代表落ち。「ジョイちゃん（ベーネ）が悪いわけでもないし、美帆がそれに対してラッキーだと思っているわけじゃないけど、風は吹いているなって思う」。高木はベーネ不在のＷ杯第４戦（昨年１２月）で優勝するなど、ここぞというタイミングは逃さない。

ミラノ五輪で１５００メートル金を取るために、現役続行を決めた妹へ。「風、吹いてたね、女神さまがほほ笑んでくれたね、と思えるもの（結果）を引き寄せてほしい。あとは美帆次第」。最後は姉としての感情が、あふれ出た。