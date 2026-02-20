矢沢あい×ヱビスビール女性ファッション誌『BAILA』特別版の表紙に登場
集英社の女性ファッション誌「BAILA」（バイラ）2026年4月号が27日、２バージョンの表紙で発売される。通常版の表紙は俳優の堀田真由、特別版の表紙は漫画家の矢沢あいとヱビスビールのスぺシャルコラボで誕生した、描き下ろしのイラストが飾る。
【写真】仕事できそうなOL姿の堀田真由 通常版表紙
４月号通常版の表紙を飾るのは「BAILA」初登場の俳優、堀田真由。特集ではディオールの最新ルックの数々を着用。春らしい明るく軽やかな衣装も、エレガントでクールな衣装もその多彩な表現力で堂々と着こなしている。
さらに、着回し企画には大人気のボーカルダンスユニット、M!LKの山中柔太朗、ジュエリーのテーマにはモデル・俳優の生見愛瑠、美容のＵＶ特集には俳優の本田翼が登場。また、インタビュー企画には注目のアイドルグループ、KEY TO LITの猪狩蒼弥を迎え、素の猪狩さんの表情が垣間見えるロケ場所でじっくり話を伺っている。
ヱビスビールと漫画家の矢沢あいとのスペシャルコラボレーションで実現した描き下ろしイラスト。誌面には矢沢のイラストの女性像についてのインタビューや、「BAILA」読者へのメッセージも掲載。繊細な色使いや美しい衣装が見どころとなる。
