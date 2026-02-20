乃木坂46遠藤さくら、デビュー8年目の現在地「乃木坂46でいるときの自分がいちばん生き生きしている」

乃木坂46遠藤さくら、デビュー8年目の現在地「乃木坂46でいるときの自分がいちばん生き生きしている」