『渡辺篤史の建もの探訪』“宙に浮くテラス”の家 4層スキップフロアの大空間も
俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）の21日放送は、東京都中野区の生沼邸を訪れる。前庭の上に“浮遊”するテラスを備えた個性的な外観と、4層のスキップフロアで構成された大空間が見どころとなる。
【写真】スキプフロアのワンルーム「東京都中野区・生沼邸」
まず目を引くのは、正面外観に設けられた宙に浮くテラス。前庭の上に持ち上げる形で設置され、植物を飾るスペースとして活用している。北側に位置しながらも日照が期待できる設計で、テラス下部には駐車場を確保。限られた敷地を有効活用する工夫が凝らされている。
玄関を入ると、屋内にも多くの植物が配されている。階段下にはプランタースペースを設け、西面のガラス壁に沿って鉢植えを飾る棚を設置。外のテラスと呼応するように、住まい全体で緑を楽しめる構成となっている。
内部は4層のスキップフロアを採用した大きなワンルーム空間。まず2階へ上がると、広々としたLDKが広がる。天井と床はラワン合板で統一され、造作収納など随所に曲線デザインを取り入れた。道路側の窓は大きめだが、宙に浮くテラスが道路との緩衝地帯となり、採光とプライバシーを両立させている。
2.5階には手前に前室、奥に寝室を配置。前室は将来、子ども部屋とすることも想定している。1.5階は応接室と書斎に分かれ、隣家と視線が合わないよう窓を低く設置しつつ、裏庭である南庭を楽しめる設計とした。
最後に紹介される洗面・浴室では、弧を描く天井が印象的な空間が広がる。外観の浮遊テラスから内部の曲線意匠まで、一貫したデザイン思想が貫かれた住宅の全貌に、渡辺が迫る。
竣工：2025年4月
敷地面積：126.5平方メートル（38.3坪）
建築面積：61.3平方メートル（18.5坪）
延床面積：96.4平方メートル（29.2坪）
構造：木造在来工法
設計：生沼広之／生沼広之建築設計事務所
【写真】スキプフロアのワンルーム「東京都中野区・生沼邸」
まず目を引くのは、正面外観に設けられた宙に浮くテラス。前庭の上に持ち上げる形で設置され、植物を飾るスペースとして活用している。北側に位置しながらも日照が期待できる設計で、テラス下部には駐車場を確保。限られた敷地を有効活用する工夫が凝らされている。
内部は4層のスキップフロアを採用した大きなワンルーム空間。まず2階へ上がると、広々としたLDKが広がる。天井と床はラワン合板で統一され、造作収納など随所に曲線デザインを取り入れた。道路側の窓は大きめだが、宙に浮くテラスが道路との緩衝地帯となり、採光とプライバシーを両立させている。
2.5階には手前に前室、奥に寝室を配置。前室は将来、子ども部屋とすることも想定している。1.5階は応接室と書斎に分かれ、隣家と視線が合わないよう窓を低く設置しつつ、裏庭である南庭を楽しめる設計とした。
最後に紹介される洗面・浴室では、弧を描く天井が印象的な空間が広がる。外観の浮遊テラスから内部の曲線意匠まで、一貫したデザイン思想が貫かれた住宅の全貌に、渡辺が迫る。
竣工：2025年4月
敷地面積：126.5平方メートル（38.3坪）
建築面積：61.3平方メートル（18.5坪）
延床面積：96.4平方メートル（29.2坪）
構造：木造在来工法
設計：生沼広之／生沼広之建築設計事務所