サッポロ、黒ラベル『エヴァンゲリオン』デザイン缶を数量限定販売 初号機、監督描き下ろしの第13号機が登場
サッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル『エヴァンゲリオン』デザイン缶を4月7日に全国で数量限定発売する。
本商品は、1977年に生ビール時代の先駆け商品として発売して以来、多くの人に愛され続けてきた「サッポロ生ビール黒ラベル」と、テレビシリーズ放送開始から30周年を迎えて、現在も日本のみならず世界にもファンが広がり続けている『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボレーション商品。
350ミリリットル缶にはエヴァンゲリオン初号機、500ミリリットル缶には、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』監督の前田真宏氏が描き下ろした、エヴァンゲリオン第13号機のスペシャルデザインが採用された。
21日〜23日に神奈川・新横浜で開催される『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年イベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』の協賛エリアに、黒ラベルのブースが登場し、当コラボデザイン缶や限定グッズの展示が実施される。ブースには前田氏描き下ろしの500ミリリットル缶デザインを堂々とあしらい、黒ラベルと『エヴァンゲリオン』の世界観を存分に体感できる空間となる。
また、20日から「サッポロ生ビール黒ラベルTHE SHOP」にて数量限定で販売する「黒ラベル×『エヴァンゲリオン』30th Anniv. Collaboration THE BAR GLASS」の先行予約が開始される。THE SHOPで人気の「THE BAR GLASS」に『エヴァンゲリオン』30周年エンブレムを印字した、ここでしか手に入らない特別なアイテム。28日までに注文すると、当コラボデザイン缶の発売日となる4月7日に商品が届けられる。ほかにも、4月7日からTHE SHOPにて複数のコラボグッズの発売を予定している。
さらに、今後黒ラベルの会員サイトである「CLUB黒ラベル」内で、『エヴァンゲリオン』とのさまざまなコラボレーションコンテンツを公開予定としている。
