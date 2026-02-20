自転車の運転中4割が「危険」と感じたことアリ

2026年4月1日から自転車の交通違反にいわゆる「青切符」が導入され、歩道通行の原則禁止などが厳格化されます。これに際し、ある“懸念”を、車載器専門商社の東海クラリオンがアンケート調査を通じて明らかにしました。

【危険感じたことは？】これがトラックと自転車の事故リスクです（画像）

青切符の導入以降、これまで歩道を走行していた自転車が、車道へ移行するケースが増えることが予想されます。そこで懸念されるのが、巻き込み事故の増加です。

2025年5月に東海クラリオンが実施したアンケートでは、自転車利用中にトラックや大型車との「左折事故・巻き込み事故」の危険を身近に感じたことがある人が、4割以上にのぼることが分かりました。

大型車の左折時は内輪差を考慮する必要があるため、すぐに曲がるのではなく、いったん直進してから方向を変える動きをすることがあります。自転車利用者がこの特性を理解していない場合、「トラックが直進する」と誤認してしまう恐れがあるといいます。

また左折する大型車両の左後方から直進する自転車が接近し、車両の死角に入り込むことで、双方の危険認識が遅れ、重大事故に発展する可能性もあるといいます。しかし、大型車両は車体の大きさや高さの影響で死角が広く、ドライバーから左側方の状況を確認しづらいのです。

現に、事業用トラックが第1当事者となる交差点における死亡事故・重傷事故では、左折事故の9割近くが“対自転車”だというデータもあります。

東海クラリオンによると、車両総重量が8トンを超える貨物自動車の新車に対しては、側方衝突警報装置の備え付けが義務付けられ、後付けの装置の普及なども進んでいます。しかし、すべての車両への搭載には時間を要し、左折時の安全確認は「ドライバーの目視と勘に頼らざるを得ない状況」が、しばらく続くとしています。