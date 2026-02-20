タレント長嶋一茂（60）が20日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（25）の引退を惜しんだ。

坂本は2大会連続表彰台となる銀メダルを獲得。初出場の中井亜美は銅メダル、千葉百音は4位だった。

一茂は坂本のメダル確定後の表情について「初出場でうれしい銅メダルの中井さんと、とても悔しい坂本さん。悔しい銀メダルで」と対照的だった語り、「一瞬で明暗分けたのかなというところだと思うんですけど、そんなことは全くなくて。銀メダルですから、胸を張って帰ってきてもらいたいと思いますし」とたたえた。日本勢の活躍にも触れ「千葉選手も4位だけど、すごいことだと思うんです。2、3、4位って。今までそんなことないわけですから、それを見られたのはとても幸せな時間でしたし」と振り返った。

坂本は今シーズン限りでの引退を発表しているが「今後どうなるのかな。坂本さん、（前大会）銅と（今大会）銀でしょ？あと金1個あるから、どうなんだろう。個人的に1、2年少し休まれて次の4年後やったらいいんじゃないですかね」と再挑戦を期待。司会のフリーアナ羽鳥慎一が「辞めるのやめてほしい」と願望を話すと、一茂も「やめてほしい。金いけるでしょう。まだまだ。だって銅、銀ときてるわけですから」と語った。