¡ÚÀ¾Éð¡Û¥Í¥Ó¥ó¤¬¡ÖÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¡×¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¸ÀºÑ¤ß
¡¡À¾Éð¤Ï£²£°Æü¡¢µÜºê¡¦Æî¶¿¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤áÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè£´¥¯¡¼¥ë£µÆüÌÜ¤Î£±£¸Æü¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤ï¤ºÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÀµ°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ£±£³£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£