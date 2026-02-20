グラビアアイドルの三田悠貴（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

ロングヘアをアップにまとめた。胸元に大きなリボンがデザインされ、ボディーラインの曲線美が際立つ赤のニットトップス姿を公開。「最近の美容」と題し、ヘアは「優柔不断なのでいつもお任せにしてます」、まつ毛パーマと眉毛は「やると目がクリンクリンになるよ〜3週間に1回のペースでお世話になってます」、ネイルは「シンプルなのに毎月可愛くしてもらってます」、お肌治療とホワイトニングは「ピーリングとレーザーとホワイトニングは毎月受けるように頑張ってる！！」などと明かした。

別の投稿では、「#FRIDAYさんにてグラビア掲載させて頂いてます」と報告。「去年撮影したから髪も短くて前髪もあるから懐かしい感じがします みんなのお気に入りコメントで教えてね〜！！」と記し、デコルテを限界ギリギリまで露出したレモンイエローのバンドゥビキニ水着ショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「赤い台風」「可愛すぎる」「綺麗なおデコ」「素敵だー」「何回かジャンプしたらボロンと出てきそう」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。