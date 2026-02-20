女優の木村多江（54）が20日までに自身のインスタグラムを更新。話題作で共演した俳優との2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「愛おしい人たちと愛おしい作品『This is I』とっても素敵な映画」と題してつづり始めた。

10日から全世界に配信されたNetflix映画「This is I」。この作品は、タレント・はるな愛の実話をもとに、“本当の自分”のあり方を探し求めながら夢を追う主人公の葛藤と、その人生に大きな転機をもたらした医師との出会いを描いた物語。木村は、アイの母親・初恵を演じた。

「はるな愛ちゃんの人生がこの作品を通して沢山の人の道を照らし、愛と優しさで包んでくれてます。みんな違ってていいし、みんな生まれてきてくれてありがとうだよーっ」と、「This is I」主役のアイを演じた望月春希との2ショットを投稿した。

最後に「愛ちゃん役のもっちー本当に素敵だった。応援したいし、してほしいな」とメッセージを送った。

ネットでは「感動しました」「すてきな母娘」「親子仲良し」「素敵」「最高」「なんだか雰囲気が似てる」「2人とも素晴らしかった」などの声が上がった。