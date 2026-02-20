松永浩美が語る加藤秀司とのエピソード 後編

（中編：落合博満、松永浩美も参考にした加藤秀司のバッティング 「いいバッター」の共通点とは？＞＞）

松永浩美氏に聞く加藤秀司氏（1979年から登録名は「英司」）とのエピソードの後編では、打撃フォームにまつわる珍しい出来事や、加藤氏が2000本安打を達成した瞬間、サードを守っていた松永氏がグラウンドで思っていたことなどを聞いた。



南海ホークス時代に2000本安打を達成した加藤氏 photo by Sankei Visual





【加藤との対戦をよく見ていたピッチャーは？】

――加藤さんはダイヤモンドグラブ賞（現ゴールデングラブ賞）を３度受賞されていますが、守備をどう見ていましたか？

松永浩美（以下：松永） 私が一軍の試合に出始めた頃に加藤さんの守備を目の前で見ましたが、やはりうまかったです。盗塁数は若い頃に比べて少なくなっていましたが、足も速かったですしね。加藤さんをはじめ、昔は走攻守が三拍子そろった選手が多かった印象です。

――当時のパ・リーグのピッチャーで、加藤さんとの対戦が印象に残っているピッチャーを挙げるとすれば？

松永 村田兆治さん（元ロッテ）や鈴木啓示さん（元近鉄）など一流ピッチャーとの対戦は見ごたえがありましたね。あとは、松沼博久さん（元西武）や金城基泰さん（元広島、南海など）、深沢恵雄さん（元ロッテなど）らアンダースローのピッチャーとの対戦も、「加藤さんがどう打つのか」という視点で興味深く見ていました。

――アンダースローのピッチャーに対する打ち方は参考になりましたか？

松永 なりましたね。大谷翔平（ドジャース）が左ピッチャーと対戦する時の構え方とよく似ていました。大谷はわざとオープンスタンスにするじゃないですか。加藤さんもアンダースローのピッチャーと対戦する時は、オープンスタンスで待っていた。タイミングが取りやすかったんでしょうね。

今のバッターは、アンダースローのピッチャーなど変則のピッチャーと対戦する時でも構えを変えませんよね。「なんで同じ打ち方をするんだ？」と思いながら見ていますよ。

【加藤の完コピから徐々にバッティングが変化】

――加藤さんのバッティングからいろいろなことを学ばれたそうですが、フォームなど似ている部分もあったんですか？

松永 自分が一軍で出始めた頃の打撃フォームは、加藤さんの完コピでしたよ（笑）。加藤さんのご家族が録画した映像が、加藤さんではなくすべて私だったこともあるみたいで......。「マツ（松永氏の愛称）、いいかげんに俺のマネをやめろ」って頭を叩かれました。それくらい似ていたらしいです。当時の背番号は、加藤さんが「10」で私が「48」なので、別人だとわかると思うのですが（笑）。

打撃フォームもそうですが、ネクストバッターズサークルからバッターボックスへ向かう時や、バッターボックス内での仕草も全部マネしました。でも、最初だけですよ。以降は打撃フォームをはじめ、いろいろと変えていきましたから。

――その変化の過程で意識していたことは？

松永 野球はピッチャーが投げないと始まらない。ピッチャーが攻めで、バッターは受身というか、守りという構図がありますよね。でも私は、「バッターも攻撃的にならなきゃいけないんじゃないの？」という思いがあったんです。

ピッチャーのタイミングにバッターが合わせるのが一般的な考え方だと思いますが、私の場合は「自分が打つタイミングをとる過程に、ピッチャーが投げるタイミングを入れ込む」という考え方なんです。そんな考えで自分のバッティングを作り上げていきました。

――その考え方は、どのくらいから持っていたんですか？

松永 その考え自体は、プロ野球選手になるずっと前、少年野球をしていた頃から持っていましたね。ピッチャーがどういうボールを投げてくるか、なんて考えたことがなかった。それよりも、自分がどういうタイミングでバットを振るかを優先していました。野球だけではありません。バスケットボールでも、守備の時も「ボールをもぎ取ってやる」という感覚でしたから。

特にアマチュアの選手に多いんですが、ピッチャーが強いボールを投げてきたら、パワーで打ち返そうとするじゃないですか。それは、今も昔も変わりませんね。でも私は、「速いボールを投げてくれ。そのぶん、自分は力を使わなくていいから」と思っていました。

――遅いボールが打ちにくいのですか？

松永 ボールが遅い場合は、こちらが体を動かさなければいけないので、どちらかというと打ちにくかったです。速いボールの場合は、相手のパワーを利用させてもらう感覚。たとえば伊良部秀輝（元ロッテ、ヤンキースなど）と対戦する時は、いつもそんな感じでしたね。伊良部は力一杯投げてきましたが、自分は「軽くチョンって打つかぁ」と思っていましたよ。

【ホームランで2000本安打を達成】

――加藤さんは南海ホークス（現福岡ソフトバンク）に在籍していた時に、ホームランで2000本安打を達成されました。その時のピッチャーが、元同僚の山田久志さんだったことも印象的です。

松永 私はその試合でサードを守っていましたし、ふたりの対戦に注目していました。加藤さんは軸が絶対にブレませんし、アンダースローをそれほど苦手にしていませんでしたから、「たぶん、ホームランかな」という気がしたんです。そう思っていたら、加藤さんが右中間にポーンっとホームランを打って、2000本安打を達成するんですから、「やっぱりすごいな」とあらためて思い知らされましたね。

――松永さんにとって、加藤さんはどういう存在ですか？

松永 自分のバッティングの原点であり、送球の原点でもあります。キャッチボールの大切さを気づかされたことは先ほど（前編で）もお話しましたが、加藤さんからは言葉ではなく、行動や態度から学ぶことが多かった。野球が技術だけではなく、メンタルも大事なスポーツだということも教わりましたね。

加藤さんが30代序盤で脂が乗っていた頃、自分は20歳過ぎたくらいだったと思います。さまざまなことを学ばせていただきましたし、一緒にグラウンドに立ち、プレーできたことは自分にとって幸運でした。

【プロフィール】

松永浩美（まつなが・ひろみ）

1960年９月27日生まれ、福岡県出身。高校２年時に中退し、1978年に練習生として阪急に入団。1981年に１軍初出場を果たすと、俊足のスイッチヒッターとして活躍した。その後、FA制度の導入を提案し、阪神時代の1993年に自ら日本球界初のFA移籍第１号となってダイエーに移籍。1997年に退団するまで、現役生活で盗塁王１回、ベストナイン５回、ゴールデングラブ賞４回などさまざまなタイトルを手にした。メジャーリーグへの挑戦を経て1998年に現役引退。引退後は、小中学生を中心とした野球塾を設立し、BCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスでもコーチを務めた。2019年にはYouTubeチャンネルも開設するなど活躍の場を広げている。

◆松永浩美さんのYouTubeチャンネル「松永浩美チャンネル」