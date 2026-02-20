ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（１９日＝日本時間２０日）、初出場の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、計２１９・１６点で銅メダルを獲得。フィギュアスケート女子で最年少メダルとなる快挙を達成した。

表彰式後に「すごく楽しかった。（プレッシャーは）今までの試合よりもなくて、本当に緊張が０の形から始まったので、いつも通りの感覚で挑めたので良かった」と手応えを口にした。

首位発進となったショートプログラムに続き、代名詞のトリプルアクセルを成功。「正直、今までの試合で両方決められることがなかったので、今回この大舞台で２本決められてすごく良かった」と満面の笑みを浮かべた。

その上で「アクセルを決められてすごくうれしかったし、ルッツ等で失敗してしまった部分もあって。正直悔しさもほんのちょっとあって、どうなるかなと思っていた。（演技後に）点数が出て、自分の順位がどこに書いてあるのかわからなくて、どこだろうと探していて。ダメだったのかなと思って自分の名前の横を見たら『３』と書いてあって、ビックリした。正直、現実なのかと疑った」と明かした。