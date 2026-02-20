【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 3月発売予定 価格：66,000円 抽選受付期間：2月20日11時～2月25日15時 当選発表日：2月27日

BANDAI SPIRITSはガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売の受付を2月20日11時より2月25日15時まで行う。当選発表は2月27日。発送は3月となる。価格は66,000円。

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」はガンプラ45周年に打ち出す最新最高峰の技術で製作されたガンプラ。「νガンダム」の1/60スケールで初めての立体化により、内部構造を極限まで再現。説得力をもったストラクチャーとして各パーツを組み立てていくことでモビルスーツの“建造体験”を味わえる〈ULTIMATE UNIT SYSTEM〉を採用。

大型スケールで挑んだ「フィン・ファンネル」というサイコミュ兵装の再構築。スライド・展開ギミックを内蔵した「ビーム・ライフル」&「シールド」の他に、2種の「ビーム・サーベル」と「ニュー・ハイパー・バズーカ」が付属。「ニュー・ハイパー・バズーカ」にはオリジナルの解釈で「ニュー・ハイパー・バズーカ用サポートアーム」を装着可能。フレームのトラス部位は、メタリックの成形色を使用することで金属的な質感を再現。フレームはメタリックなど複数の成形色により再現。発光部をイメージした部位には多層構造のプラスチックシールを使用している。

・抽選販売受け付けページ

(C)創通・サンライズ