“第1子妊娠中”みちょぱ、“腹筋割れた”圧巻ランジェリー姿「だいぶ前に撮影しました 笑」
5日に第1子妊娠をXで発表したタレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。圧巻のランジェリー姿を披露した。
【写真あり】“第1子妊娠中”みちょぱ、“腹筋割れた”圧巻ランジェリー姿
みちょぱは「だいぶ前に撮影しました 笑」としながら、「@sweet_editors × @amphi_official」と記載。ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI」によるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC」デビュー10周年を記念した宝島社が発行する人気ファッション誌『sweet（スウィート）』とのコラボ企画でのカットとして、ランジェリー姿で、腹筋がわれた美ボディを披露した。
この投稿に「かわいい」「お身体お大事に」「綺麗すぎる」「凄く素敵だね 可愛いね」など称賛のコメントが挙がっている。
【写真あり】“第1子妊娠中”みちょぱ、“腹筋割れた”圧巻ランジェリー姿
みちょぱは「だいぶ前に撮影しました 笑」としながら、「@sweet_editors × @amphi_official」と記載。ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI」によるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC」デビュー10周年を記念した宝島社が発行する人気ファッション誌『sweet（スウィート）』とのコラボ企画でのカットとして、ランジェリー姿で、腹筋がわれた美ボディを披露した。
この投稿に「かわいい」「お身体お大事に」「綺麗すぎる」「凄く素敵だね 可愛いね」など称賛のコメントが挙がっている。