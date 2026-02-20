日本スケート連盟の公式インスタグラムが20日までに更新され、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）がすしに舌鼓を打つ様子を公開。反響を呼んでいる。

投稿では「今日も笑顔でいただきます」としペアがすしを楽しむ写真をアップ。18日の投稿でも2人がすしをほおばり「おいしい」と感激する様子が話題となっていた。

この日は、三浦はサーモンやホタテなどが並んだ皿を前に笑顔。木原は目を閉じてじっくり味わっていた。

フォロワーからは「お寿司を前に三浦選手の笑顔最高ですね」「元気そうでうれしい！」「おふたりとも、いい表情」「幸せそう」「めちゃくちゃおいしそう」「お2人、いい顔してますね」と、さまざまなコメントが寄せられた。

これまでにフィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）も堪能。職人が振る舞うすしに感動した様子を伝える投稿が反響を呼んでいた。