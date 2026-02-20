元東方神起のジュンス（39）が、無給で会社経営している近況が、韓国公営放送MBCの番組で21日に放送される。その告知が19日に放送され、番組制作側は「ジュンスが『ハマったら終わりだ』というオタク力がさく裂する日常を公開する」と予告した。

韓国メディア「＠スタイル」は20日「かつてスーパーカーを15台所有していたジュンスは、未来型ピックアップトラック『サイバートラック』の国内初のオーナーとして注目を集める。強力なスチール外装の圧倒的なビジュアルとともに、ハンドルとペダルから手足を離した状態で最先端の自律走行機能を示す」と、番組中にジュンスがサイバートラックを運転する場面に注目した。

告知映像でジュンスは、自身が設立したミュージカル専門のマネジメント会社に出勤。会社には代表専用の部屋はなく、会議室を使用し、法人カードや給料も受け取らないという。しかしマネジャーは「従業員の福利厚生は最高水準」と話した。

所属俳優のギャラを通常の2倍以上に引き上げ、祝日には全社員に最高級牛肉を贈り、全社員の誕生日を大切にする福利厚生を実践しているという。