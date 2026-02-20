「2026年冬ドラマ（フジ）」で演技が光っていると思う男性俳優ランキング！ 「安田顕」を抑えた1位は？
一言のせりふや一瞬の表情で、役の魅力を最大限に伝える演技力。2026年冬クールのフジテレビ系ドラマでは、そんな光る芝居を見せる男性俳優が作品を支えています。
All About ニュース編集部は1月30日〜2月1日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（フジテレビ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年冬ドラマ（フジテレビ系）で演技が光っていると思う男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは『夫に間違いありません』（カンテレ／フジテレビ系）で、死んだはずの夫・朝比一樹を演じる安田顕さんです。北海道出身、1996年に俳優の大泉洋さんらと演劇ユニット「TEAM NACS」を結成。個性派俳優として、多くのドラマや映画作品に出演しています。
本作では安田さん演じる一樹のクズ夫キャラが炸裂。借金やキャバ嬢との不倫、仕事をクビになるなど、回を増すごとにダメ男っぷりに拍車がかかっています。
回答者からは「クズっぷりが凄くて嫌。ということは演技が上手いんだよね」（50代女性／神奈川県）、「クールな役が多いかと思いきや、本当にクズすぎてリアル」（30代女性／埼玉県）、「表情が絶妙で、意図が読み取れない。いい意味で」（20代女性／和歌山県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演中の向井理さんです。主演の橋本環奈さん演じる元ヤン脳神経外科医を事故から救った医師・中田啓介役を演じています。
患者を救うのに全力だったはずの中田が、なぜ上層部の言いなりになっているのかも本作の謎の1つ。ポーカーフェイスながら、内に秘められた情熱も垣間見える演技に引き込まれます。
回答コメントでは「感情を出しすぎない芝居がうまく、主人公を支える立場でも主役級の存在感があるからです」（60代女性／愛知県）、「感情をあまり出さない演技がミステリアスに見えて深みがあるから」（40代女性／徳島県）、「細やかな表情や声の抑揚で感情の機微を的確に伝える演技力が光っている為」（30代男性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
