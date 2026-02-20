インテルが来夏に新たな守護神を獲得するようだ。 移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は現地時間２月18日、トッテナムのイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオがインテル移籍に前向きだと自身のYoutubeで明かした。 ロマーノ記者は「ヴィカーリオはインテルの獲得リストの非常に上位にいる」と語り、「彼自身もインテルのプロジェクトに完全に前向きだ」と明らかにした。

ヴィカーリオはエンポリ時代の2023年、インテル移籍が迫っていたが、最終的にトッテナムへ移籍。その後クラブの守護神に君臨し、今シーズンはここまで公式戦で13回のクリーンシートを記録している。 ロマーノ記者によると、インテルはまだトッテナムとの交渉は開始していないとのことだが、現守護神のヤン・ゾマーが今夏に契約満了で退団する可能性が高く、その場合は新たな守護神探しが急務となる。 アッズーリでは２番手GKとして、５試合に出場した経験のあるヴィカーリオ。母国復帰は実現するのか。動向に注目が集まる。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部