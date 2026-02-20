◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】 女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。女子では２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳、男女通じては前回北京大会銀メダルの鍵山優真の１８歳を超える日本フィギュア最年少メダリストに。表彰台に上がり「本当に、今までの試合の中で一番輝いてる景色でした」と、満喫した。

フリー冒頭、ＳＰに続いて大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。その後ミスが出てフリーは９位だったが、ＳＰのリードを保って３位を死守した。「『あ、ダメだったのかな』って思って自分の名前の横を見たら『３』って書いてあったので。そこでやっと初めて、銅メダルっていうのを見れて本当にびっくりしましたし、正直現実なのかなっていう風に疑いました」と率直な感想。今季シニアデビューの１７歳は「まず五輪に出られると思ってないとこから始まって、メダルをかけていることにビックリしてる」と胸中を明かした。

この日銀メダルを獲得し、表彰台にともに登った坂本花織（シスメックス）は、３大会連続出場。偉大な先輩はＳＰ後、頼もしい後輩に「日本も安泰ですね」と目を細めていた。今後の目標を問われた中井は「花織ちゃんのように、あと２回オリンピックに出られる年齢だと思っているので。花織ちゃんのように、あと２回オリンピックに出たい」と宣言。会見に同席した坂本は、１７歳に優しい視線を向けていた。