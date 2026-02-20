あなたは慢性腎臓病？健康診断でチェックすべき数値とは【図解 腎臓の話】

あなたは慢性腎臓病？健康診断でチェックすべき数値とは

毎年の健康診断でチェックを

慢性腎臓病とは腎臓が慢性的に悪い状態のことを指しますが、どれくらい腎臓が悪くなると診断されるのか。その基準は日本腎臓学会の『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018』に明記されています。下画像上部にあるのがその内容で、ここに書かれた条件を満たすと慢性腎臓病と診断されます。

条件内容にある尿たんぱく質アルブミンの値は、基本的には健康診断の尿検査でわかります。職場や学校、地域の健康診断を受けたときに、その値を確認してみてください。条件内容にはありませんが、血尿を判定するために尿潜血もチェックしておきたい項目です。

一方、GFR（糸球体ろ過量）については血液検査での血清クレアチニンの値が参考になります。クレアチニンとは筋肉を動かしたときに発生する老廃物で、腎機能が正常なら血液からろ過されて尿へ排出されます。しかし腎機能が低下するとうまくろ過できず、血液中に残りやすくなります。

このクレアチニンの量で腎臓のろ過機能を見るわけです。クレアチニンとGFRの関係は27ページで解説しています。これらの値を健康診断のたびにチェックし、少しでも異常がみられたら医療機関を受診してください。慢性腎臓病は、早期に発見して対処すれば腎機能の低下を防ぎやすくなります。

