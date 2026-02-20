米国イラン緊張がやや緩和、攻撃は「限定的」になる見通し



米国イラン間の緊張がやや緩和している。



トランプ米大統領は核合意に導くため、イランに対し「限定的」な軍事攻撃を検討しているという。WSJが報じた。



全面的な攻撃には至らない見通しで大規模な報復を招く可能性も低い。最初の攻撃は数日以内に実施される可能性があり、複数の軍事施設や政府施設が標的になるという。



ただ、それでもイラン側がトランプ政権の要求を拒否し続ければ、米国は「大規模」な攻撃で応じる見通し。トランプ氏はイランの核活動が崩壊するまで追い込む可能性がある。



東京時間08:58現在

ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝66.57（+0.14 +0.19%）

