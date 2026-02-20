ドル円理論価格 1ドル＝154.76円（前日比-0.32円） ドル円理論価格 1ドル＝154.76円（前日比-0.32円）

ドル円理論価格 1ドル＝154.76円（前日比-0.32円）



割高ゾーン：155.93より上

現値：155.10

割安ゾーン：153.58より下



過去5営業日の理論価格

2026/02/19 155.07

2026/02/18 155.08

2026/02/17 154.09

2026/02/16 154.07

2026/02/13 154.37



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

