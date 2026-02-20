元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織に言及し、今季限りでの引退を「やめてほしい」と惜しんだ。

番組では女子フリーを速報。坂本は銀メダルを獲得したが、悲願の金メダルを逃して悔し涙を流した。一方で、五輪初出場の１７歳の中井亜美は銅メダルを獲得し、笑顔をはじけさせた。同じく初出場の千葉百音も４位に入り、２、３、４位を日本勢が占めた。

一茂は「初出場でとてもうれしい銅メダルの中井さんと、とても悔しい坂本さんと、悔しい銀メダルということで。一瞬で明暗を分けたのかなというところだと思うけど、そんなことはなくて胸を張って帰ってきてもらいたいです」と対照的な表情を見せていた２人のメダリストをたたえた。

「千葉選手も４位ですけれども、すごいことだと思いますよ。２、３、４位ですから。今までそんなことないわけですから」と話すと、「今後どうなるのかな？坂本さん、銅と銀でしょ？あと金１個あるから。個人的には、１、２年休まれて、４年後、またやったらいいんじゃないですかね」と今シーズン限りでの引退を決めている坂本の翻意を促した。

羽鳥アナも「辞めるのやめてほしいですけどね」とうなずくと、一茂は「やめてほしい。金、いけるでしょ、まだまだ。だって銅、銀ってきてるんだから」と惜しんでいた。