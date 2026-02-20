男子の市立船橋と練習試合…U-20女子W杯予選目前の国内合宿に臨むU-20日本女子代表候補メンバーが決定

男子の市立船橋と練習試合…U-20女子W杯予選目前の国内合宿に臨むU-20日本女子代表候補メンバーが決定