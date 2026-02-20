　日本サッカー協会(JFA)は19日、U-20日本女子代表候補メンバーを発表した。今月23日から26日まで高円宮記念JFA夢フィールドで国内トレーニングキャンプを開催し、25日には男子の市立船橋高とトレーニングマッチを行う。

　U-20日本女子代表は4月にU-20女子ワールドカップ予選を兼ねたU20女子アジアカップを控えており、今回がU20女子アジア杯前最後の活動となる予定。重要な国内トレーニングキャンプには2006年から08年生まれの23人が招集されている。

■スタッフ

▽監督

井尻明

▽コーチ

関根麻里

▽GKコーチ

小林忍

▽フィジカルコーチ

中西健一郎

▽テクニカルスタッフ

見汐翔太

■選手

▽GK

岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)

石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)

坂田湖琳(アルビレックス新潟レディース)

▽FP

本田悠良(日体大SMG横浜)

樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)

木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)

横山笑愛(アルビレックス新潟レディース)

新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)

鈴木温子(日体大SMG横浜)

太田美月(INAC神戸レオネッサ)

眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

古田麻子(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)

本多桃華(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

金月夏萌(INAC神戸レオネッサ)

佐藤ももサロワンウエキ(INAC神戸レオネッサ)

菊地花奈(マイナビ仙台レディース)

辻あみる(RB大宮アルディージャWOMEN)

朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)

青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)