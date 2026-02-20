男子の市立船橋と練習試合…U-20女子W杯予選目前の国内合宿に臨むU-20日本女子代表候補メンバーが決定
日本サッカー協会(JFA)は19日、U-20日本女子代表候補メンバーを発表した。今月23日から26日まで高円宮記念JFA夢フィールドで国内トレーニングキャンプを開催し、25日には男子の市立船橋高とトレーニングマッチを行う。
U-20日本女子代表は4月にU-20女子ワールドカップ予選を兼ねたU20女子アジアカップを控えており、今回がU20女子アジア杯前最後の活動となる予定。重要な国内トレーニングキャンプには2006年から08年生まれの23人が招集されている。
■スタッフ
▽監督
井尻明
▽コーチ
関根麻里
▽GKコーチ
小林忍
▽フィジカルコーチ
中西健一郎
▽テクニカルスタッフ
見汐翔太
■選手
▽GK
岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
坂田湖琳(アルビレックス新潟レディース)
▽FP
本田悠良(日体大SMG横浜)
樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)
横山笑愛(アルビレックス新潟レディース)
新井萌禾(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)
鈴木温子(日体大SMG横浜)
太田美月(INAC神戸レオネッサ)
眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
古田麻子(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
原ひばり(ちふれASエルフェン埼玉)
本多桃華(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
金月夏萌(INAC神戸レオネッサ)
佐藤ももサロワンウエキ(INAC神戸レオネッサ)
菊地花奈(マイナビ仙台レディース)
辻あみる(RB大宮アルディージャWOMEN)
朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
津田愛乃音(マイナビ仙台レディース)
青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN)
