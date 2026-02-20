エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート<3850.T>は大幅安。１９日取引終了後、親会社のＮＴＴデータによる株式売り出しを実施すると発表した。売り出し株数は７８万７８００株で、需要状況に応じて上限１１万８１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。売り出し価格は３月２～５日のいずれかの日に決定する。株式需給の悪化懸念から値下がりしている。



また、この売り出しとは別にＮＴＴデータはＳＣＳＫ<9719.T>傘下のＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ、カナデビア<7004.T>、フォーカスシステムズ<4662.T>の３社との間で、それぞれ相対取引によりイントラマト株を譲渡するという。これにあわせてイントラマトは３社それぞれと資本・業務提携する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS