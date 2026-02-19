「ジバンシイ」から新フレグランスが登場　鮮烈や爽やかさと力強い余韻で魅了

「ジバンシイ（GIVENCHY）」が、「ジェントルマン ソサイエティ」から、「ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ」（60mL 1万5180円、100mL 1万9910円）を発売する。2月18日にジバンシイ ビューティ公式オンラインショップにて先行発売し、3月1日から全国で販売する。

ジェントルマン ソサイエティは、ステレオタイプな男性らしさを脱ぎ捨て、創造性と多様性を尊重するマインドや好奇心、ポジティブなアティテュードで周囲に影響を与え続けるゲームチェンジャーたちへ贈るフレグランスというコンセプトが込められたシリーズ。こうしたジェントルマン ソサイエティの世界観に新たな香りが加わる。

ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツは、あらゆる多様性を受け入れるジェントルマンシップと共に、スポーツに着想を得た高揚感と力強さを表現。設立者 ユーベル・ド・ジバンシィが体現した、ジェントルマンシップとスポーツマンシップに共通する、野心を胸に、常に自らに挑み続ける開拓者精神や、他者を尊重するフェアネスを力強くサポートするような香りに仕上げた。幕開けは、レモンカルテットやオーガニックラベンダーなどフレッシュなアロマティックノートで、やがてナルキッソスやアイリスの洗練された気品と奥行きが心地よいフローラルノートに変化する。ラストは、セダーウッドやパチョリなどのあたたかく官能的に香るウッディノートが余韻を添える。

