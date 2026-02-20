20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比25.4％増の714億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.8％増の558億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> など13銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ インドベア <2047> が5.32％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.31％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が3.24％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は7.93％安、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は3.38％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は3.04％安と大幅に下落している。



日経平均株価が688円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金311億5900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は311億7200万円で、同水準の商いとなっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が60億300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が39億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が38億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が31億4200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が22億5100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

