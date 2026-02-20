長き眠りから目覚めた“水竜”との白熱バトル!! 『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』新PV＆場面カットが公開
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、リムル一行がシリーズ屈指の強大な敵“水竜”と激しいバトルを繰り広げる、大迫力のアクションPV＆場面写真が解禁された。
【動画】大迫力のバトルシーンを収めた『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』新PV
新たな物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りをささげる巫女（みこ）ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、つかの間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのかー。
解禁されたアクションPVには、地上へ攻め込もうとする何者かのもくろみによって長い眠りから覚醒し、暴走する“水竜”と、蒼海を守り平和を取り戻すために立ち向かうリムルたちが、激しいバトルを繰り広げる様子が映し出される。
「魔王どもなど恐るるに足りず！」と言い放つ海底の国・カイエン国の大臣ゾドンにひるむことなく、リムル、ヴェルドラ、ベニマル、ソウエイ、ハクロウ、ゴブタ、ヒナタら最強の仲間たちが集結し、シリーズ屈指の強大な敵“水竜”に立ち向かっていく。
“水竜”に祈りをささげ、平和を守るために立ち上がる巫女（みこ）ユラを助け出そうとするゴブタの、普段は見せない頼もしいおとこ気溢れる姿も見どころだ。
さらに『転スラ』テレビシリーズや劇場版第1弾の楽曲も担当したSTEREO DIVE FOUNDATIONがASH（ASH DA HERO）をボーカルに迎えて二人で紡ぐ挿入歌「Harmonics」も、本PVで初公開。息もつかせぬ大迫力のアクションシーンと挿入歌「Harmonics」が合わさり、リムルたちと“水竜”のバトルを加速させる。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2月27日より全国公開。
【動画】大迫力のバトルシーンを収めた『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』新PV
新たな物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りをささげる巫女（みこ）ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、つかの間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのかー。
「魔王どもなど恐るるに足りず！」と言い放つ海底の国・カイエン国の大臣ゾドンにひるむことなく、リムル、ヴェルドラ、ベニマル、ソウエイ、ハクロウ、ゴブタ、ヒナタら最強の仲間たちが集結し、シリーズ屈指の強大な敵“水竜”に立ち向かっていく。
“水竜”に祈りをささげ、平和を守るために立ち上がる巫女（みこ）ユラを助け出そうとするゴブタの、普段は見せない頼もしいおとこ気溢れる姿も見どころだ。
さらに『転スラ』テレビシリーズや劇場版第1弾の楽曲も担当したSTEREO DIVE FOUNDATIONがASH（ASH DA HERO）をボーカルに迎えて二人で紡ぐ挿入歌「Harmonics」も、本PVで初公開。息もつかせぬ大迫力のアクションシーンと挿入歌「Harmonics」が合わさり、リムルたちと“水竜”のバトルを加速させる。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2月27日より全国公開。