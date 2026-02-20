◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１９日＝富張萌黄】３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。

試合後、メダリスト会見に臨んだ２人は、今したいことを問われ、食の話で会場の笑いを誘った。坂本は「１か月くらいイタリアにいるので、速攻（日本に）帰っておすしが食べたい」と悔し涙から一転、いつものスマイルで貪欲な回答をした。

その答えを受けて中井は「おすしも早く食べたいですし、ティラミスが食べたいです」と１７歳の高校生らしく甘いものには目がない様子だった。ちなみに男子で銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）はともに出場した三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）とともに「ジェラートが食べたい」と話していた。メダル獲得のご褒美はどの選手も食に行き着くのが“フィギュアスケートあるある”なのかもしれない。