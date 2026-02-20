「りくりゅうペアがパフォーマンス終えた時とほぼ同じ景色」櫻井翔、フィギュア会場雰囲気ナマ報告　金メダリストは「観客の心をわしづかみ」…「ＺＩＰ！」

日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、計２２６・７９点逆転で金メダルとなった。

番組には同局系五輪スペシャルキャスターを務める「嵐」の櫻井翔が現地会場から中継で生出演。東京のスタジオにいた金曜パーソナリティーを務める「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の阿部亮平が「間近で見られていてどうでしたか？」と尋ねた。

櫻井は「まずは、アリサ・リュウ選手のパフォーマンスはもんのすごかったです！」と力を込めた。「パフォーマンスの途中あたりから会場全体から拍手が大きくなってクラブというか…どちらかというとディスコのような雰囲気でした。会場の空気をのみ込むというか、彼女がコントロールしているような雰囲気になりました。終わった直後、点数が出る前ですけれども会場全体が総立ちになって、その景色は“りくりゅう”ペアがパフォーマンス終えた時とほぼ同じ景色。観客の心をわしづかみにしたというような空気に包まれていました」と語った。