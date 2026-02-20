ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で日本勢がダブル表彰台の快挙を達成。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が逆転で金メダルとなった

表彰式では、坂本がアリサのメダルに公式マスコットのぬいぐるみを挟むやり方を教えてあげる場面があった。中井と一緒に仲良く自撮りも。

坂本の優しさと仲の良さが分かる場面にネット上では「フィギュアの表彰式、花織ちゃんがアリサリウのメダルとぬいの調整してるのが良かった」「アリサリウ選手にぬいぐるみストッパーを教える坂本花織選手」「女子表彰式でアリサがティナ固定のやり方聞いてて可愛かった」「表彰式でぬいぐるみ固定してる花織ちゃん可愛すぎるし、アリサ選手の金メダルも最高！最高のライバルであり仲間だ」「表彰台で坂本選手がアリサ選手のメダルとぬいぐるみ？を合体させてあげてたところも何かほっこり」と笑顔に。

「かおちゃんがアリサのぬいぐるみを金メダルに固定するのやってあげててなんて良い子なの ３人とも仲良しすぎて最高の表彰式よ」「リンク周回中は、後ろを滑る中井さんに、足元にカーペットある所を指してコケないように配慮してくれてたね。気配りの姉御や」「表彰式観るだけでも坂本香織の気遣いが凄いのが分かるね…愛される姉御…」「アリサ選手がぬいぐるみつけられなくて困ってるのを助けてあげたり、転ばんようにアイスリンクが途切れてるのを教えてあげたり…寂しい…引退が…」との声も上がっていた。