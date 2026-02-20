韓国女子カーリングは2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）のベスト4の壁に挫折した。最終戦で敗れ、メダルへの挑戦は叶わなかった。

韓国は20日（韓国時間）、イタリア・コルティナダンペッツォ・カーリング・オリンピックスタジアムで行われたラウンドロビン形式のカナダ戦最終第9戦で7−10で敗れた。これにより予選成績5位（5勝4敗）で準決勝進出のチケットは手に入れられなかった。

残念な結果となった。韓国はこの試合前までは4勝4敗でカナダ、米国と合同3位だった。この日、カナダに勝てば準決勝進出が確定していたが、試合中盤に大量失点する場面があり、敗退した。

当日の試合はコルティナ・ダンペッツォ地区の大雪のため、予定より30分遅れて開始された。最近、イタリア北部では強風を伴う大雪が続いている。リビーニョで開催されるスキーやスノーボードなどのスキー競技は日程が次々に延期されており、当日コルティナ・ダンペッツォでも選手団のバスが間に合わず、試合開始が遅延した。

キム・ウンジ（スキップ）、キム・ミンジ（サード）、キム・スジ（セカンド）、ソル・イェウン（リード）、ソル・イェジ（オルタネイト）で構成された韓国チームは、序盤の試合がうまくいかなかった。第1エンドと第2エンドでそれぞれ1点ずつ失点した。しかし、第3エンドで完璧な戦略で3点を獲得し、雰囲気を一変させた。その後、第4エンドで2点失点し、第5エンドで1点得点し、4−4の拮抗した展開となった。

この日の試合の勝負所は4−4で迎えた第6エンドだった。カナダのストーン3つが中心部を守っている状況だ。スキップのキム・ウンジの最後の投球がこのストーンをうまく打ち返せず、危機が訪れた。一方、チャンスを掴んだカナダは最後のストーンまで中心部に定着させ、見事に4点を獲得した。

一瞬で形勢が4−8に傾いたが、韓国チームは簡単に諦めはしなかった。すぐ次の第7エンドで1点を取り、陣形を整えた。第8エンドで1点を許したが、後攻の状況で第9エンドで最後のストーンを効果的に散らし2点を獲得した。

韓国は最後の第10エンドでストーン2個を中心部に近づけて置いた。カナダが最後のストーンをミスすれば劇的に同点に追いつくことができたが、ミスなく韓国のストーンを打ち返し、さらに1点を加えて10−7で試合を終えた。韓国選手らは敗北が確定した後、座り込んで涙を流し、悔しさを慰め合った。