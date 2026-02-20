◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

昨季世界選手権女王のアリサ・リュウ（20＝米国）がフリーで1位となる150・20点、合計226.79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルを獲得した。フィギュア女子で米国選手の金メダルは02年ソルトレークシティー大会のサラ・ヒューズ以来、24年ぶりだった。

金色の衣装で臨んだフリーではドナ・サマーの「マッカーサー・パーク」に乗り、冒頭の3回転フリップ、後半のコンビネーションジャンプを決めるなど、ほとんどミスなくレベルの高い演技を披露した。金メダルが決まると、チームメートのアンバー・グレン（米国）がキス・アンド・クライに飛び乗り、手を挙げて祝福。照れくさそうに笑みを浮かべたリュウは最終滑走者の中井亜美（TOKIOインカラミ）を拍手で称え、抱き合って健闘を称えた。

リュウは金色の衣装について「すごくクールなドレスだし、そういう意味で“キマってる”と思う。ゴールドは奇麗な色だし、私の髪（のインナーカラー）とも合ってるしね」とコメント。メダルとも合ってると指摘され、「うん。間違いない」とニッコリした。坂本花織（シスメックス）らの演技を待っていた心境を聞かれると「私が必要としてたのはここ（メダルや結果）じゃない。だから大満足だった。もしジャンプ全部で転んでたとしても、私はこのドレスを着てたわけでしょ。だから全然オッケー」と笑い飛ばした。

リュウは史上最年少の13歳で全米選手権を優勝した“天才少女”。6位だった22年北京五輪後、燃え尽き症候群に陥り、一時は引退した。エベレストを訪れたり、UCLAで心理学を学ぶなど“やりたかったこと”を実行した後、24年3月に競技復帰を宣言。約2年で五輪女王に上り詰めた。北京との違いを「今は感謝の気持ちが強い気がする。だって、共有したいものがあるし、何より私が“ここにいたい”と思っているから」と説明。「やるべきじゃないと人から言われるようなことばかりしてきたけど、本当に良いチームを見つけることも必要。素晴らしいサポートに恵まれてすごく感謝してる。友達が私をしっかり支えてくれているし。人生で何が起きても、私には“美しい人生の物語”があると思う。すごく愛されていると感じてるよ」と周囲に感謝した。