「収入はスズメの涙」38歳女性、年収100万円。持病に悩むWebライター、実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県横浜市在住・38歳女性のエピソードを紹介します。
職業：Webライター
在住：神奈川県横浜市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：親年金、自分100万円
実家の間取り：マンション3LDK
交際費：なし
毎月のお小遣い：5000円ほど
毎月の貯金額：1万円以下
貯金総額：35万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「現実的でない」と話しました。
また、「逆に言うと経済力と体力があったら一人暮らしをしているし、その2つがあったときは一人暮らしをしていた」と現状を明かしています。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「母親と確執がある。教育ママ系の毒親だったので未だに恨みがある。父親は我関せずなので頼れない。弟は実家と縁を切ってしまったので親に何かあったら自分しか頼れないがその自分が持病持ちで満足に働ける状態ではないのでとても不安」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「ただひたすら収入がなく、実家に光熱費しか入れられない。その状態で自分にお金を使うことが憚られ、気持ちが落ち込んでとにかく悲しい」と続け、不安な胸の内を明かしてくれました。
持病でフルタイムで働けず、経済力も体力もないという回答者。一方で、親に何かあったら自分しか頼れないという葛藤を抱える様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
