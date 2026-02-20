「幸せって、こういうこと」元人気アイドル、夫＆息子と“川の字”ショット公開！ 「すごいいい写真」
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは2月19日、自身のInstagramを更新。夫と息子とのスリーショットを公開しました。
【写真】同じポーズで寝るゆうこす＆夫＆息子
コメントでは「いいですなあ」「すごいいい写真」「バンザイ寝かわいい〜」「子供と同じポーズ」「かわいすぎる 赤ちゃん3人」「枕元のおしゃぶり、わが家も必ず添えてあります…」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】同じポーズで寝るゆうこす＆夫＆息子
「バンザイ寝かわいい〜」ゆうこすさんは「幸せって、こういうことですな〜」とつづり、1枚の写真を投稿。夫で、かつて「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動していた“たなか”さんと息子とのスリーショットです。3人とも“万歳”をし、川の字になって寝ています。とてもかわいらしく、癒される光景です。
「夫と息子と」2025年12月16日にも「表参道のATELIERが、12/12からアスティエの日本初旗艦店としてリニューアルオープンって事で、夫と息子と」とつづり、家族ショットを投稿していたゆうこすさん。1枚目では自身が、6枚目ではたなかさんが息子を抱っこしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)