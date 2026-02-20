Ž¢ÏÀÍýŽ£¤À¤±¤ÇÉô²¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÄÌîÂ¼IDÌîµå¤Î¿½¤·»Ò¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤¢¤¨¤ÆŽ¢ÀäÂÐÂç¾æÉ×Ž£¤È´¶¾ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¥ï¥±
¢£30Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÍ¸ú¤Ê¡ÖÌîÂ¼¤Î¶µ¤¨¡×
¡½¡½1990Ç¯Âå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂå¡¢üâÄÅ¤µ¤ó¤ÏÉÔÆ°¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤¬Äó¾§¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿½Å»ë¤ÎÌîµå¤Ï¡ÖÌîÂ¼IDÌîµå¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÏ¢Æü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤Ï¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚüâÄÅ¡Ûº£¤Î¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ï¡ÖÌîÂ¼IDÌîµå¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¤¤Î¾®Àî½ß»Ê´ÆÆÄ¤â¡¢¿¿ÃæËþ´ÆÆÄ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Î¼ã¾¾ÊÙ´ÆÆÄ¤â¡¢¤º¤Ã¤È1990Ç¯Âå¤Î¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÌîµå¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÏÁ´»î¹ç¤ÎÁ´Åêµå¤¬¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀäÂÐ³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÜºÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤È¤·¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢º£¤â¤º¤Ã¤È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀäÂÐ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤é¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤¿
¡½¡½üâÄÅ¤µ¤ó¤¬ÌîÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚüâÄÅ¡ÛÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Áª¼ê¤Ë³Ý¤±¤ë¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚüâÄÅ¡ÛÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Êý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎºßÀÒÁª¼ê¤Ï18ºÐ¤Î¿·¿Í¤«¤é¡¢µå³¦ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÀÐÀî¡Ê²íµ¬¡¢46ºÐ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡£¡Ö¼¸¤ë¡×¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ã¤¦¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¡¢¾ì½ê¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¤Ï¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤À¤Ã¤¿¤é´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂç»ö¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤Ï¡¢ÀäÂÐ¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ÆÆÄ¼¼¤Î¥É¥¢¤Ï¾ï¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½2·³¹ß³Ê¤Ê¤É¡¢ÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹»þ¤Ï¿À·Ð¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚüâÄÅ¡Û18ºÐ¤ÎÁª¼ê¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¡Ö¤â¤¦1²ó¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤Î¤È¤Ï°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢2·³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¹¤°´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÉ¬¤º¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µ©¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1¤Ä¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È»×¤¤µÍ¤á¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤³¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃúÇ«¤ËÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÉáÃÊ¤«¤é¡¢ËÍ¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¼¼¤Î¥É¥¢¤Ï¾ï¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ÇÉ¬¤º¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ºÀèÇÚ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È¡£Áª¼ê¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÏÉ¬¤ºËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤À¤±¤ËÎ¯¤á¤ë¤Î¤À¤±¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¡£
¢£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À
¡½¡½Áª¼ê¤¬ÉÔËþ¤òÎ¯¤á¹þ¤Þ¤º¡¢±ß³ê¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡ÌîÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚüâÄÅ¡Û¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼Â¤ÏÌîµå¤ÎÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï2²ó¤°¤é¤¤¤·¤«¿©»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¼«¿È¡¢Áª¼ê¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤¤¤¤»þ·×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤í¤Ã¡×¤È³°¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥µ¡¼¥Á¤ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÏÌîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ìîµå¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÍ×µá¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¤ÏËÍ¤¬2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤Ç½ª¤¨¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¬ºêÅ¯Ìé¡ÊÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÏÍ¾Äø²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅê¤²Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤â¥·¥ó¥«¡¼¤ò³Ð¤¨¤í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤¦ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤À¡¢¤¢¤¢¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥¬¡¼¥Ã¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿´ËµÞ¼«ºß¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦üâÄÅ¿Ã¸ã¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÌÔÆÃ·±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÍÞ¤¨Åê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤âºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î»þ¤Î¡Ö¥·¥ó¥«¡¼¤ò³Ð¤¨¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¥Ú¥ó¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Âç»ö¤Ê»þ¤â¤¢¤ë
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÆÆÄÅ¯³Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌîÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚüâÄÅ¡Û¼Â¤Ï´ÆÆÄÏÀ¤Ï¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËÍ¤ÎºÓÇÛ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¿ïÊ¬¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚüâÄÅ¡Û¥²¡¼¥à¤Î¶ÉÌÌ¤Ò¤È¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î»þ¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç»ö¤À¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ®¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤äÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢ÍýÏÀ¤ò³Ø¤ó¤ÀÊý¤¬½¬ÆÀ¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎý½¬´ï¶ñ¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥È¤Ë¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¯²Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÂ³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬Í¸ú¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅØÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¡×¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¥À¥á
¡½¡½üâÄÅ¤µ¤ó¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºÂ³Ø¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚüâÄÅ¡Û¡Ö¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¹¶¤á¤ë¤«¡©¡×¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡©¡×¡ÖÁÈ¿¥¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤ë¤«¡×¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é5¡Á6²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
150¥¥íÅê¤²¤ë¤è¤ê¤â¡¢100¥¥í¤Ç¥³¡¼¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅØÎÏ¤ÎÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡£
¡½¡½ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢üâÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚüâÄÅ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢½ñ¤Î¯¤á¤¿¡ÖÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡×¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡Ä¡Ä¡£¤¹¤´¤¯ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÃÓ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤
¡½¡½º£µ¨¤«¤é¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂå¤ÎÆ±»Ö¤Ç¤¢¤ëÃÓ»³Î´´²¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£üâÄÅ¤µ¤ó¤¬1·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î2·³´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚüâÄÅ¡Û¸½Ìò»þÂå¡¢ÃÓ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÜËÜ¿µÌé¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï»°ÎÝ¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÏÃÓ»³¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²óÃÓ»³¤µ¤ó¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ë»þ¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÓ»³¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÓ»³¤µ¤ó¤â¤¢¤ÎÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÆñ¤·¤¤Ìîµå¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿Àº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥¹¥ï¥í¡¼¥ºOB¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö°¤¤¾ðÊó¡×¤ò½¸¤á¤í
¡½¡½üâÄÅ¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄÀ¸³è¤Ï¡¢ÎÉ¤¤»þ¡¢°¤¤»þ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤6Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚüâÄÅ¡Û¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇØ¸å¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éô²¼¤¬10¿Í¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ù¤¿Í¿ô¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éô²¼¤¬·ÀÌó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤é¼è°úÀè¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²ÈÄí¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¿È¾å¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁÈ¿¥¤ä³°Éô´ë¶È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Á¾ì°Ê³°¤ËÁÛ¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÇØ¸å¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¿¤ÀÊó¹ð¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öº£¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È·ù¤Ê¾ðÊó¤Ð¤«¤êÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤¤¾ðÊó¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬°¤¤¾ðÊó¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°¤¤¾ðÊó¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
üâÄÅ ¿Ã¸ã¡Ê¤¿¤«¤Ä¡¦¤·¤ó¤´¡Ë
Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ
1968Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¡ºÙ°¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥·¥ó¥«¡¼¤òÉð´ï¤ËÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢NPBÄÌ»»286¥»¡¼¥Ö¡ÊÎòÂå2°Ì¡Ë¤òµó¤²¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑµå³¦¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Î´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢2·³´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£2020Ç¯¤è¤ê1·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯¡£25Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£
----------
¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ üâÄÅ ¿Ã¸ã ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Â¼Èø¿®°ì¡Ë