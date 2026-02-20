年金最高額は月30万円超え？ 自分は月13万円ほどです。会社員として40年も働いてきたのに最高額もらえる人は、どんな人生・キャリアなのでしょうか？

「月30万円超え」はあり得るが、かなり限られたケース

会社員の年金は「基礎年金＋厚生年金」が基本です。基礎年金は満額が毎年見直され、金額は一定の範囲に収まります。大きな差が出るのは、上乗せである「厚生年金」です。

ただし、厚生年金も無限に増えるわけではありません。保険料計算の土台になる「標準報酬月額」には上限があり、超高収入でも計算上は頭打ちになりやすい仕組みです。

さらに、厚生労働省の「令和６年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金（基礎年金を含む）の平均月額は15万1142円です。月30万円はその倍近くなので、現実には上位層の話になりやすいといえます。



最高額に近づく人の共通点は「高い給与×長い加入×途切れない働き方」

年金受給額が月30万円に近い人は、次の条件が重なっていると考えられます。まず、「高い給与が長い」ことです。厚生年金は報酬に比例して増える部分が中心で、現役時代の報酬水準が結果に直結します。

キャリアのイメージとしては、大企業や給与水準の高い業界で、管理職・専門職として長く働き、賃金が高い期間が長かった人です。転職しても厚生年金のある職場を渡り歩き、空白が少ない人も有利です。

次に、「加入が途切れにくい」ことです。同じ40年でも、非正規期間が長い、転職の間に未加入期間がある、独立して国民年金中心の期間が長い、といった要素があると、厚生年金の上乗せが小さくなりがちです。一方で、若い頃から定年後まで厚生年金に入り続けると受給額は増えやすくなります。

最後に、「受け取り方の工夫」です。受給開始を遅らせる繰下げ受給は、月々の年金を増やす選択肢です。働きながら受け取る場合の調整（在職老齢年金の仕組み）も含め、受け取り設計で見かけの月額が変わる人もいます。

なお、月30万円は、公的年金だけでなく企業年金や個人年金、退職金の取り崩し分を含めた合計を指す場合もあります。公的年金だけか、老後の総収入かは切り分けて見ることが大切です。



月13万円でも、老後をラクにする打ち手はまだある

月13万円前後でも、できることは残っています。まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、加入期間や報酬の記録、見込み額を確認しましょう。差がどこで生まれたかが分かると、対策が現実的になります。次に取り組みやすい対策は、以下の3つです。

1つ目は、働く期間を少し延ばして収入を確保することです。受給開始までのつなぎができると、繰下げの選択肢も持ちやすくなります。

2つ目は、繰下げ受給を含めて受け取り方を検討することです。月額は増えますが、開始が遅くなるので、貯蓄や就労収入とセットで考えるのが安心です。

3つ目は、年金だけで埋めようとせず、家計を整えたうえで長期の積み立てを続けることです。NISAなどは、「毎月少し」を積み上げるのに向いています。生活費の固定費を見直し、続く金額に落とし込むのがコツです。



年金は“人生の結果”に近い。今から最適化しよう

月30万円超えは、制度上あり得ますが、平均と比べるとかなり限られた層です。高い給与が長く、厚生年金の加入が途切れにくく、受け取り方も含めて設計している人ほど近づきます。

一方で、月13万円でも手詰まりではありません。記録を確認し、働き方と受け取り方を調整し、足りない分は積み立てで埋める。こうした「今からできる最適化」を積み上げれば、老後の安心は着実に増やせるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー