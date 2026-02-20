ミラノ・コルティナ五輪でノーマルヒル銅メダルと、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝と、同じく混合団体銅メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝が２０日、羽田空港着の航空機で帰国した。会見は二階堂が体調不良のため欠席し、小林が一人で臨むことになった。

到着ゲートでたくさんのねぎらいの言葉を受けた小林は「たくさんの方に迎えられて、帰ってきたなという感じです。個人として成績は振るわなかったが、いいパフォーマンスは見せられた。団体ではメダルを獲得できて学びが多かった。日本にいられるのは数日なので、まずはゆっくりして来週からの試合に備えたい」と語った。残るＷ杯に向け「楽しんで、飛んでいきたい」と語った。

悪天候により打ち切りとなったスーパー団体については「もう終わったことなので、何も思っていないです」と語っていた。

なお、二階堂はフライト中に「なにかぶつぶつ言っていた」と体調不良の気配を出していたようで、小林は「五輪のプレッシャーがあったのでしょう」と思いやりながら「まだまだですね」といたずらっぽく笑い、先輩メダリストの貫禄を示していた。日本では「ラーメンやすしを食べたいですね」とも語っていた。