◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が140.45点の合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳299日でのメダル獲得となり、日本女子フィギュアスケート最年少記録となった。

浅田真央さんが銀メダルを獲った10年バンクーバー五輪の映像を見たことがきっかけで5歳でスケートを始めた中井。浅田さんの代名詞だったトリプルアクセルを同じ五輪という舞台で決めたことに「今回五輪というこの大舞台で着氷できたことは、自分のこれからの経験にもなると思いますし、これからも必要なジャンプだなと思っている」と思いを語った。

また「この五輪を見て、トリプルアクセルを見て、少しでも自分のように始めたいと思ってくれる方がいたらいいなと思います」と、憧れだった浅田さんと同じように、自身もスケートを始めるきっかけ、憧れの存在になれることを願った。