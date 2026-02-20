ケニア開催の欧州ツアーが開幕 星野陸也は3ダボと乱調で出遅れ
＜マジカル・ケニアオープン 初日◇19日◇カレンCC（ケニア）◇7056ヤード・パー70＞ケニアで行われるDPワールド（欧州男子）ツアーは、第1ラウンドが終了した。
【画像】米女子開催中のタイで“本物のサムライ”を発見？
日本勢は星野陸也が出場。初日は1バーディを奪ったものの、3つのダブルボギーと乱調で、5オーバーの136位タイと大きく出遅れた。首位は8アンダーのニクラス・レムケ（スウェーデン）、ケーシー・ジャービス（南アフリカ）。1打差の3位にキラデク・アフィバーンラト（タイ）、 デビッド・ロー（スコットランド）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マジカル・ケニアオープン 初日成績
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
ジェネシス招待 初日終了時点の成績
日本勢12人出場！ 米女子タイ大会のリーダーボード
＜AIで分析＞松山英樹の高精度アイアンのヒミツが丸わかり
【画像】米女子開催中のタイで“本物のサムライ”を発見？
日本勢は星野陸也が出場。初日は1バーディを奪ったものの、3つのダブルボギーと乱調で、5オーバーの136位タイと大きく出遅れた。首位は8アンダーのニクラス・レムケ（スウェーデン）、ケーシー・ジャービス（南アフリカ）。1打差の3位にキラデク・アフィバーンラト（タイ）、 デビッド・ロー（スコットランド）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マジカル・ケニアオープン 初日成績
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
ジェネシス招待 初日終了時点の成績
日本勢12人出場！ 米女子タイ大会のリーダーボード
＜AIで分析＞松山英樹の高精度アイアンのヒミツが丸わかり