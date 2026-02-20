ミラノ・コルティナオリンピックは１９日（日本時間２０日朝）、フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。

過去最多を既に更新している日本の今大会のメダルは２４個に伸び、冬季大会通算１００個となった。これまでのメダルを振り返ってみる。（敬称略、デジタル編集部）

最多はスピードスケート、ジャンプが続く

競技別にみると、最も多くのメダルを獲得しているのは、２９個のスピードスケートだ。その一つ目は、１９８４年サラエボ大会の男子５００メートル。実績十分の黒岩彰に大きな期待が懸かる中、快走を見せた法大の北沢欣浩の銀だった。これは、氷上競技として日本初のメダルだった。女子初のメダルは、９２年アルベールビル大会１５００メートルで３位だった橋本聖子。

スピードスケートで初の金メダルは、９８年長野大会男子５００メートルの清水宏保だった。２０１８年平昌大会以降は、メダルを量産。高木美帆は今大会でも３個を上積みし、１０個となっている。

スピードスケートに次ぐのが、スキージャンプの１８個だ。７２年札幌大会の７０メートル級（現在のノーマルヒルに相当）で、笠谷幸生が金、金野昭次が銀、青地清二が銅メダルを獲得した快挙は「日の丸飛行隊」として語り継がれている。９８年長野大会では、団体と個人ラージヒルの船木和喜が金に輝くなど４個のメダルを獲得。今大会でも初の混合団体を含め、４個を上積みした。

２０００年以降はフィギュアとスノボが急増

２０００年以降、一気に数を増やしてきたのが、フィギュアスケートとスノーボードだ。フィギュアは女子の荒川静香が金を獲得した２００６年トリノ大会以降、６大会連続でメダリストが生まれている。今大会では６個を上積みし１７個に伸ばした。１５歳だった平野歩夢ら３人がメダリストとなった１４年ソチ大会で初めてメダルを獲得したスノーボードは、今大会で９個を獲得するなど旋風を巻き起こし、合計１６個に急増した。

最年少は平野歩夢、最年長はカー娘

その平野の１５歳がこれまでのメダリスト最年少記録だ。今大会のスノーボード女子スロープスタイルを制した深田は１９歳で、男女を通じた最年少金メダリストとなった。

最年長メダリスト記録は、前回北京大会のカーリング女子で銀メダルに輝いた石崎琴美の４３歳。男子は、２０１４年スキージャンプ個人ラージヒルで銀だった葛西紀明の４１歳だ。

メダル１号は７０年前のコルティナ

第１号に焦点を当ててみる。

日本選手が最初にメダルを獲得したのは、１９５６年のコルティナダンペッツオ大会。銀メダルを獲得したアルペンスキー男子回転の猪谷千春だ。くしくも同じコルティナダンペッツオが舞台となった７０年後の今大会で大台に到達した。

初の金メダルは、７２年札幌大会のジャンプ７０メートル級の笠谷幸生。女子に限ると、初のメダルは、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）が武器だった伊藤みどりが１９９２年アルベールビル大会で獲得した銀メダル。金メダルは、９８年長野大会のフリースタイルスキー女子モーグルの里谷多英だ。

初めて連覇を達成したのはノルディック複合団体で、９２年アルベールビルと９４年リレハンメル大会を制した。荻原健司と河野孝典が両大会でメンバー入りしていた。個人種目での連覇は、フィギュアスケート男子の羽生結弦のみ。２０１８年平昌大会で達成した。

大会別にみると、今大会の２４個が最多。ここ３大会はいずれも、最多を更新している。

金メダルの数では、今大会と長野大会が５個。今大会は歴史に残る大会となるかもしれない。