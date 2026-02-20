オリンピック初出場ながら、スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が同部屋だった岩渕麗楽選手とのやりとりを明かしました。

2回目のランで85.70点を出しトップに立った深田選手。3回目のランではスイッチバック1260と精度の高い2本の720を決め、87.83点と得点をさらにあげ、19歳で見事金メダルに輝きました。

そんな深田選手はオリンピック中、5歳年上の岩渕麗楽選手と同じ部屋。岩渕選手は予選を4位で通過するも、決勝では8位。3大会連続出場の岩渕選手は、試合後に自身のインスタグラムで、昨年10月に前十字じん帯断裂と診断され、痛みと闘いながら今回のオリンピックを滑りきったことを明かしていました。

深田選手は岩渕選手に対して、「麗楽ちゃんが先輩だから自分がここまで来られたと思ったので本当に感謝して、麗楽ちゃんもすごく喜んでくれたのでよかったです」と語り、笑顔。さらに、「麗楽ちゃんのおかげで(金メダルを)取れたと思う」と伝えると、「そんなこと言われたら泣いちゃうよ、と言われました」と両選手の微笑ましいやりとりも明かしました。